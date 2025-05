Volver | La Tecla Nacionales 22 de mayo de 2025 CRIMEN

Hallaron la escalofriante carta que escribió la mujer que habría asesinado a su familia en Villa Crespo

Una familia entera fue encontrada sin vida en su departamento. Además de los cuerpos, los investigadores encontraron en la cocina un mensaje que podría ser un elemento vital en el caso.

