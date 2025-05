Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de mayo de 2025 ALERTA NARANJA

Abstención en aumento: una tendencia que inquieta rumbo a las elecciones bonaerenses

El ausentismo en las urnas se consolida como una tendencia. Desde Santa Fe hasta CABA, las cifras de participación vienen en baja y encienden las alarmas en Gral. Pueyrredon de cara a los comicios en la provincia de septiembre. Nace otra forma en que el electorado manifiesta su enojo con la politica?

