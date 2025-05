Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2025 CONCLAVE

El antikirchnerismo no violeta se reunió en la Sexta

Intendentes, concejales y dirigentes locales del Grupo Sur se dieron cita en Coronel Pringles para analizar el presente de la provincia de Buenos Aires y la necesidad de ponerla “en el lugar que corresponde”.

