Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2025 LE MARCA LA CANCHA

Junto a Milei, Adorni negó alianza y llamó al PRO a pintarse de violeta

El vocero presidencial, ganador de las legislativas porteñas, sostuvo que “el elemento de cambio somos nosotros”, y ratificó la política de tabula rasa: “todo el que acompañe nuestra agenda es bienvenido".

Compartir