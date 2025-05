Volver | La Tecla Municipios 16 de mayo de 2025 MOTOSIERRA

Preocupación en la Quinta por el posible recorte en el servicio de trenes a Constitución

A partir del 31 de mayo se implementaría una nueva grilla horaria para los trenes que conectan Chascomús con Plaza Constitución, con la eliminación de dos de las seis frecuencias diarias y ajustes en los horarios vigentes.

