Buenos Aires 13 de mayo de 2025

Berni habló tras la elección del peronismo en Salta y de las palabras de Bianco

El interventor del PJ de la provincia del norte y senador bonaerense brindó su lectura tras el magro resultado que cosechó el justicialismo. “Prefiero tener un partido de 7 puntos y que represente realmente los intereses del peronismo”, lanzó.

