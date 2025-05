Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2025 SEGURIDAD

El papá de Kim desembarca en la Provincia para no haya más casos como el de su hija

Marcos Gómez expresó que tiene intenciones de trabajar en tareas de seguridad y prevención. “Voy a arrancar a trabajar con la provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna bandera política pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”, indicó.

