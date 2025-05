Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2025 CRÍTICA A LA MOTOSIERRA

El Frente Renovador cuestionó el cierre del INTA: “Los organismos públicos son pilares del desarrollo nacional”

Desde la Fundación Encuentro vinculada al massismo advirtieron sobre el desguace del INTA y marcaron el retroceso en materia de investigación que produce el desfinanciamiento.

