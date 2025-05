Volver | La Tecla Nacionales 12 de mayo de 2025 LA TECLA PATAGONIA

El kicillofismo avanza con la conformación de su armado en Río Negro

Distintos referentes mantienen reuniones con el sector que lidera el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pensando en las elecciones de 2027. Entre hoy y mañana difundirán un documento con la presentación formal del arma rionegrino. “Vemos en Axel una esperanza para hacerle frente al proyecto que hoy lleva adelante Milei”, anticiparon

