Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2025 NEGOCIACIONES

Se alarga la espera: gremios y Provincia posponen encuentro para el miércoles

Los gremios docentes, estatales y judiciales bonaerenses se reunirán con el Gobierno el próximo miércoles. El encuentro se realizará tras rechazar un aumento del 7% en dos tramos. La oferta incluía un 4% en mayo y 3% en julio, sin impacto en el aguinaldo. La inflación, acelerada tras la salida del cepo, suma presión a las paritarias.

