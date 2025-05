Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de mayo de 2025 CLIMA POLITICO

Massa, el tercer actor que quiere ser par y entró en el tironeo

Sergio Massa ubica a su Frente Renovador como una tercera pata a la que le auto otorga un valor equidistante al cristinismo y al axelismo, pero desde los otros dos lados no lo ven con el caudal para pelear por el 33,33% del reparto

Compartir