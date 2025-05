Volver | La Tecla Nacionales 9 de mayo de 2025 "SERENIDAD"

“Los ánimos están exaltados”: Francos llamó a un acuerdo electoral entre el PRO y LLA

Luego de la rotunda caída de Ficha Limpia, el Jefe de Gabinete volvió a desligar al Gobierno del rechazo en el Senado de la iniciativa que buscaba prohibir que condenados por corrupción puedan presentarse en las elecciones como candidatos. “No tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra”, señaló Francos.

