Buenos Aires 8 de mayo de 2025 "CANALLESCO"

“No me callo más”: intendente vecinal salió a desmentir rumores de acuerdos con Kicillof

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, realizó en redes sociales un fuerte descargo para desmentir que él y su par de General Villegas buscaban, a traves del Gobernador, un lugar privilegiado en la lista de senadores por la cuarta sección.

