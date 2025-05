Volver | La Tecla Municipios 29 de abril de 2025 AJUSTE

Frigorífico de la Séptima despidió a 100 trabajadores y hay temor por más cesantías

El frigorífico Devesa, que opera en Azul, despidió en las últimas horas a 100 trabajadores al impedirles ingresar a la planta a cumplir con sus tareas cotidianas. Los trabajadores advierten que los despidos podrían llegar a 150.

