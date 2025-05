Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2025 MEDIDA DE FUERZA

Paro sorpresivo en seis líneas de colectivos luego de la agresión a un chofer

La medida de fuerza abarca a las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628. Mañana harán una movilización reclamando seguridad.

