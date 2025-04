Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de abril de 2025 PEDIDO

Con la soga de Cammesa al cuello, distribuidoras piden ajustar las tarifas

Las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires presentaron una nota al gobernador Axel Kicillof para solicitarle una recomposición del Valor Agregado de Distribución

