Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de abril de 2025 CARRERA ELECTORAL

Libertarios en movimiento: evaluación por distrito y expectativa por la nueva fecha del Congreso

Concejales y dirigentes de la Quinta Sección mantuvieron una reunión por zoom para "seguir fortaleciendo a LLA en Provincia". El cronograma electoral, una de las claves para la reprogramación del plenario. Ampliación de las mesas políticas, un debate que podría depender de cada distrito.

Compartir