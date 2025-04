Peronismo fragmentado: la escalada de la interna bonaerense de cara a las legislativas

Tras varios intentos fallidos por darle forma a la arquitectura electoral, el gobernador Axel Kicillof dio el primer paso y ratificó el desdoblamiento de las elecciones legislativas, definiendo el 7 de septiembre como la fecha prometida para que los y las bonaerenses elijan representantes.



Cabe destacar que, el día previo a la conferencia de prensa del actual mandatario bonaerense, se celebró en el centro de La Plata, una cumbre de Unión por la Patria a la cual acudieron sus máximas figura: Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Si bien el ordenamiento fue la consigna del cónclave, la conciliación estuvo lejos de materializarse entre los frentes, ya que en una trabada negociación, ninguno de los referentes cedió en su postura.



A pesar de falta de resolución, el anuncio no estuvo exento de polémica, cayendo como un baldazo de agua fría en los sectores camporistas, quienes rápidamente acusaron a Kicillof de “suicida” y de “querer romper con Cristina”.



Lo que le siguió a la designación del desdoblamiento fueron una serie de disputas entre figuras de ambos bandos, lo que expuso aún más la fractura que se vive dentro del peronismo.



Desde el sector que comanda Máximo Kirchner sostienen que Axel “rompió” con la unidad, considerándolo responsable “del desmembramiento de un proyecto nacional” al preferir “romper” con Cristina antes que enfrentarse a Milei.



“Si tienen tantas diferencias con Cristina y la quieren jubilada, fuera de la cancha y creen que no va más... Veamos. Que elija la gente y veremos el resultado”, desafió Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y figura central de La Cámpora, quien ya había tenido roces con los sectores “axelistas”, puntualmente con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.



Desde la bancada oficialista decidieron desestimar el uso del silencio, siendo Andrés “Cuervo” Larroque, actual ministro de Desarrollo de la Comunidad, quien arremetió contra la organización de la cual se supo fundador.



El funcionario, que conforma la mesa chica del Gobernador, aseguró que “hay movimientos que hablan a las claras de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires. Nos dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal ni impositiva a fin de año. La Cámpora articuló todo ese movimiento”.



Sin recular en sus declaraciones, el “Cuervo” subió la apuesta y sentenció: “Cristina Kirchner es rehén del grupito de Máximo. Observamos decisiones que no se corresponden con su conducta histórica”.



Con el tablero pateado, no solo se avivaron los cruces en la interna peronista, sino que también comenzaron a materializarse las estrategias de cada sector para encarar el escenario que tienen por delante.



En ese sentido, una de las estratagemas puntuales del camporismo fue la ratificación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para legisladora por la Tercera Sección electoral.



Por el lado del oficialismo, se busca la aprobación del proyecto para la suspensión de las PASO que Kicillof envió al Senado y que provocó la suspensión de la sesión de la Cámara Baja el pasado martes por decisión del presidente Alexis Guerrera.





Entre tanto tira y afloje, la unidad parece alejarse del ecosistema peronista, pero si bien las tensiones son altas, la oficialización de una ruptura desencadenaría una serie de hechos que alterarían drásticamente la dinámica de la política en la Provincia, que podrían ir desde cambios en el gabinete de Kicillof, hasta una partición de los bloques legislativos.



Luego de que ambos sectores salasen las heridas tras la decisión del Gobernador, hubo intenciones de aplicar paños fríos a la interna.

Puntualmente, el primer puntapié lo dio Cristina Kirchner, quien se reunió con intendentes afines a su sector para pedirles que trabajen en pos de la unidad en medio de la fuerte interna que sufre el partido.



Kicillof, por su parte, secundó el pedido de unidad en su discurso en el marco del Congreso de la UOM en Mar del Plata. “La unidad nos tiene que dar fuerza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa posible frente a estas políticas de miseria, entrega y hambre”, afirmó el Gobernador, quien también identificó como “único enemigo” al presidente Javier Milei.



El peronismo ha entrado en un escenario más que complejo, en el cual compiten fuerzas que parecen reticentes a ceder el poder. Será el tiempo el que determine los lineamientos y la posibilidad de sostener una unidad que parece debilitarse cada día más.



Para responder interrogantes que surgen de la coyuntura política bonaerense y del enfrentamiento entre figuras prominentes del histórico partido, La Tecla se puso en contacto con nombre, nombre y nombre, analistas políticos, para tener un panorama más claro de la interna.





Pablo Romá – Consultor político y sociólogo







El consultor Pablo Romá conversó con La Tecla y dejó sus impresiones en cuanto a la turbulenta situación que atraviesa el peronismo en la Provincia de Buenos Aires.



“Lo que la base social y electoral del peronismo le reclaman los dirigentes es la unidad, pero cuando uno ve la discusión, el tono y los términos de la misma, pareciera que no hay tanta voluntad”, expresó Romá al ser consultado sobre cómo analiza el presente de la interna peronista y su injerencia en la unidad del partido, la cual parece cada vez más resquebrajada. Sostuvo que Kicillof “busca tener su propio espacio”, y señaló que la discusión interna guarda estrecha relación con cómo fue el armado de listas de 2023.



Para el consultor, el problema para Axel Kicillof es “construir una mayoría” de cara a las elecciones presidenciales de 2027, para las cuales se perfila como uno de los principales candidatos. En ese sentido, Romá destacó que su “autonomía está en construcción”, pero que podría sufrir “un desgaste en términos de la gestión “si es que la oposición –puntualmente la del Gobierno nacional- se dedica a enfatizar aspectos negativos de su gobierno, como por ejemplo la seguridad.



Destacó, además, que desde el sector que comanda el gobernador “hay una intención de disputar” y “medir fuerzas” con la tribu camporista.

Sobre la candidatura de Cristina Kirchner para legisladora por la Tercera Sección, Romá aseguró que “va a haber necesidades de diálogo, a pesar de que hoy parezca difícil”, ya que la ex-mandataria es “una figura con mucho peso y lo que dice no es que no tenga relevancia”.



Con respecto a la militancia, opinó que hay sectores “que entienden que es necesaria una renovación, hay un consenso en resaltar los errores de Cristina Fernández de Kirchner, como si el resto no hubiera cometido errores”. Pero aclaró que “el problema no es solamente la discusión en la militancia”, sino también cómo ve el panorama “la base social y electoral del peronismo”.



En cuanto al marco electoral, Romá sostuvo que “las PASO no han funcionado mucho,

aunque se juega en la cancha el armado electoral”

Al hablar de la posibilidad de una ruptura total del peronismo, afirmó que la idea del quiebre de la unidad se escapa de las nociones electorales, y que apunta más a una cuestión política.



“Habrá que ver si la dirigencia entiende que necesita construir una alternativa política que le dé contención a ese sector de la sociedad que hoy es opositor a Milei, y que ve que está un poco huérfano en ese sentido”, sentenció.



Florencia Filadoro – Politóloga y directora de la consultora Reyes & Filadoro







La Tecla se comunicó con Florencia Filadoro para ahondar en los aspectos que rodean a la interna peronista bonaerense.



Explorando la idea de “separación” que tuvo el anuncio del desdoblamiento, particularmente de la figura de Axel con Cristina Kirchner, la experta afirmó que “llega un momento en el que “maestro” se queda cada vez con menos enseñanza para brindar al espacio y no hay muchos más caminos que ser superado por el “discípulo” para continuar con la evolución del espacio”. Sin embargo, no cree que se trate de una “traición”, ya que considera que “existe una admiración de Axel hacia Cristina y le tiene mucho aprecio personal”.

Además, agregó que “desde hace años está claro que el espacio necesita una evolución y trascender el statu quo actual. La gran pregunta es qué de nuevo o diferente puede aportar Kicillof a este plan evolutivo del peronismo/ kirchnerismo. Actualmente solo está planteando esa separación para presentar su propia épica y para armar su historia, pero aún falta el contenido”.



En cuanto a la construcción del músculo político del gobernador, Filadoro reparó en que “hoy se alimenta fundamentalmente en entender que el espacio necesita evolucionar “, y que cuenta con un “importante apoyo entre varios intendentes de la provincia”.

Pero remarcó que “la rama kicillofista necesita encontrar un contenido cuanto antes, una letra para esa canción o melodía nueva (aquella que mencionó el propio Axel hace tiempo). Esta es una gran oportunidad que tiene Axel para hablar de un peronismo aggiornado, renovado, con una agenda realmente actual”.



Sobre el rol y el posicionamiento que podría llegar a tener la militancia peronista bonaerense, indicó que “da la impresión de que la militancia camporista cada vez se reduce más y entre la militancia peronista genera mayor rechazo por las formas verticalistas que tienen de vincularse con el otro”.



“En este sentido, me animaría a decir que la militancia peronista está celebrando esta búsqueda de autonomía de Kicillof”, agregó, no sin luego remarcar que Axel debe “encontrar la letra de la canción y dotar de contenido la corriente”, ya que para la politóloga “la militancia, más que nadie, tiene que tener un Norte claro de hacia dónde va el espacio”.



En la discusión sobre la resolución de la interna, destacó la importancia de una instancia electoral como las PASO para “dirimir liderazgos” en espacios peronistas. Al tantear la posibilidad de que esa instancia no tenga lugar en esas elecciones, Filadoro sostuvo que “el problema del peronismo/kirchnerismo es que no suele haber mucho compromiso de acompañar al que realmente gana en la primaria. En ese sentido, el verticalismo una vez más será el que prevalecerá para armar las listas, es decir, la famosa “lapicera””.



Al ahondar en la posible materialización de una ruptura total en el partido peronista bonaerense, señaló que “al que menos le conviene la ruptura es a Axel Kicillof, quien supuestamente piensa en términos “presidenciales” de cara al 2027”.



En esa línea, también dijo que “da la sensación de que la carta de la “ruptura” es una de las pocas que le queda al kirchnerismo para justamente pretender usar la lapicera y armar las listas, en un escenario sin internas”. Además, también afirmó que “a todo el peronismo/kirchnerismo le conviene terminar las elecciones de medio-termino mostrando fortaleza como espacio político”.



“En definitiva estas elecciones debieran verse como un referéndum al gobierno nacional. Si el peronismo se divide, ese efecto se perderá, debilitándolos y desaprovechando esta oportunidad de trabajar su nuevo posicionamiento como fuerza opositora con contenido actual”, sentenció.



Julio Bárbaro – Analista político







En diálogo con La Tecla, el analista Julio Bárbaro, expuso sin pelos en la lengua, su mirada en los conflictos internos del peronismo.



Abordando el anuncio de desdoblar las elecciones por parte de Axel Kicillof, Bárbaro aseguró que el gobernador está buscando separarse de la imagen de Cristina. “Para él (Kicillof) es imprescindible. Marechal decía que la patria es una víbora que cambia de piel. La piel de Cristina ya es el final”. En esa línea, agregó: “Kicillof está tratando de discutir el tema de quién conduce el peronismo. Cristina no puede seguir conduciéndolo porque Kicillof no puede volver al triste papel de Alberto Fernández”.



Al hablar sobre el revuelo público de los cruces entre sectores que avivan la interna peronista, el analista fue claro: “Es imprescindible que sea así porque se está discutiendo quien conduce el movimiento popular”.



Bárbaro aseguró que Cristina “no tiene más nada que ofrecerle a nadie” y que “no tiene poder, lo ha ido perdiendo”. “Fue derrotada en Santa Cruz, se fue distanciando de los gobernadores. Ya no tiene vigencia. Le queda un grupo que es un grupo que se autoproclama como revolucionario”, agregó.



Con respecto a la unidad dentro del partido, afirmó que “la unidad sin jefe no es unidad”.

Para Bárbaro la discusión radica en si “esa unidad es con la conducción de Axel o con la de Cristina”.



El analista destacó la figura de Kicillof, asegurando que “es la rebeldía y es en serio el que enfrenta a Milei”. En contrapunto, afirmó que Cristina “es una cosa ya gastada, que se va quedando sin destino”. Y vaticinó que “donde Kicillof se imponga, el kirchnerismo se va a ir disolviendo”.



Además, Bárbaro analizó la posibilidad de un escenario en el cual Kicillof sufra una derrota, pero destacó que “este es el momento donde Kicillof necesita enfrentarla (a Cristina)” y que “ahora puede permitirse perder” para no caer en la “tragedia de no tener candidato para 2027”.



En cuanto al futuro político de ambos referentes de la interna, destacó, en un plano nacional, que el presidente Milei va a ir “perdiendo apoyo de manera inexorable”, asegurando que su gestión es un “fracaso”. En sintonía con esa idea, afirmó que el kirchnerismo “es el principal sostén del desastroso presente de Milei” y que “los humildes que huyeron de Cristina y de Alberto Fernández y votaron a Milei, pueden votar a Kicillof”.



“La gente se va separando de Milei, pero tiene miedo de que vuelva Cristina. Si sacamos a Cristina de encima, vamos a entrar en una nueva etapa, y Kicillof puede ser expresión de la patria”, sostuvo.