Municipios 9 de abril de 2025 NUEVO CIERRE

Otra fábrica que dice adiós en la Séptima dejando a más de 100 trabajadores en la calle

Se trata de la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI). “Nos dijeron que se cerraba hoy mismo, sin previo aviso, y ahora les están liquidando a todos”, explicó uno de los trabajadores.

