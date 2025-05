Volver | La Tecla Nacionales 9 de abril de 2025 POLÉMICA

La dama de hierro libertaria no será citada a declarar en Diputados por el caso $LIBRA

Aunque la oposición logró aprobar que se investigue a Javier Milei por la estafa con criptomonedas, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, no será interpelada en el proceso.

