Volver | La Tecla Informe Especial 9 de abril de 2025 DESHOJAN LA MARGARITA

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Intendentes PRO: con este sí, con este no

Los alcaldes amarillos esperan una definición del partido a nivel provincial. Mientras tanto, orejean opciones como acercarse a los libertarios o reeditar la alianza con sus exsocios de Juntos

