Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2025 LUNES AGITADO

Interna ATR: Las razones que esgrime Kicillof y la advertencia de La Cámpora

Tras la confirmación del desdoblamiento, el kirchnerismo confirmó que Cristina encabezará en la Tercera sección y quiere toda la lista. Desde el kicillofismo argumentan que con el desdoblamiento hay más chances de ganar en la Provincia.

Compartir