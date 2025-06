Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de abril de 2025 CUMBRE EN SAN FERNANDO

Sin definiciones sobre el desdoblamiento, Massa insistió en la unidad del peronismo

El líder del Frente Renovador reunió a intendentes y legisladores en San Fernando para analizar la situación de UxP en medio de la fuerte interna y de cara a los comicios de este año. Se esperaba que fijara una posición sobre el desdoblamiento, pero no la hubo.

