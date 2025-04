Volver | La Tecla Nacionales 5 de abril de 2025 ALERTA

Hackearon a un proveedor de software médico y venden resultados de estudios de pacientes

Informe Médico es la desarrolladora afectada que cuenta con sistemas de almacenamiento y distribución de imágenes médicas como tomografías, programas para cargar diagnósticos por imágenes y otro tipo de software de gestión médica. Se estima un total de 600 archivos vulnerados.

Compartir