Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de marzo de 2025 COMO TODOS

La Libertad Avanza, un espacio en crecimiento que también tiene sus roces internos

Al igual que el resto de las fuerzas políticas tradicionales, los libertarios tienen sus diferencias internas en territorio bonaerense. Las discusiones abiertas en el espacio liderado por Javier Milei

Compartir