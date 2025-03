Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2025 LEGISLATURA

Arde el peronismo: la respuesta a Bianco y la grieta por la que se filtran los libertarios

El Ministro de Gobierno echó más leña al fuego con críticas y nuevos pedidos a los legisladores. El massismo recogió el guante, avisó que avanzarán en las discusiones y asoma un pedido de sesión especial de La Libertad Avanza.

Compartir