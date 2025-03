Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de marzo de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Marina Sánchez Herrero: "Es un Concejo con convicción democrática"

En el inicio del cuarto año como presidenta del Legislativo, realiza un balance de su gestión, pone en valor el trabajo del cuerpo y expone su pasión por lo jurídico.

