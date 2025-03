Volver | La Tecla Municipios 7 de marzo de 2025 PREOCUPACIÓN

Mar del Plata en alerta: suspenden clases y eventos por fuerte temporal

En conferencia de prensa en el COM, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, anunció que el municipio suspende actividades educativas y eventos masivos ante la llegada de un fenómeno meteorológico severo que podría incluir lluvias intensas, vientos fuertes y granizo.

