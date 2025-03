Volver | La Tecla Informe Especial 7 de marzo de 2025 ELECCIONES 2025

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Avances para estar juntos de nuevo

Macri se convence cada vez más que el acuerdo con LLA está lejos. En la UCR necesitan socios electorales. Las charlas para reavivar lo que fue JxC, el enojo del expresidente y los otros actores interesados

