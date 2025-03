Volver | La Tecla Nacionales 3 de marzo de 2025 PROTESTA

Las universidades vuelven a la carga con un paro nacional contra el recorte en educación

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a la medida de fuerza en todo el país en reclamo de aumento salarial y mayor financiamiento. El ajuste del presidente Javier Milei sigue en marcha.

