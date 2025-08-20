20 de agosto de 2025
LEGISLATIVAS
Diputados y una jornada clave con un municipio bonaerense en el temario
En una sesión clave, la oposición intentará imponer su mayoría para restituir por ley la emergencia en Bahía Blanca y poner límite a los vetos presidenciales, en medio de tensiones internas y alianzas rotas dentro del oficialismo.
La oposición buscará este miércoles en Diputados revertir el veto presidencial sobre la ley que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. Se trata de una posible derrota política para Javier Milei, ya que el Senado también rechazó el veto y, si la Cámara baja insiste, la norma quedaría firme. Aunque el Ejecutivo sostiene que ya giró $200.000 millones mediante un decreto, los bloques opositores insisten en que el fondo debe quedar establecido por ley para garantizar su financiación y evitar discrecionalidad.
En el mismo debate se tratarán otros dos vetos clave: la emergencia en discapacidad, que prevé una actualización de aranceles y una pensión no contributiva, y el aumento a los haberes jubilatorios. En ambos temas, el resultado dependerá de ausentes que ahora anticipan apoyo opositor y de diputados heridos por el cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, lo que podría romper alianzas con el oficialismo.
El clima es de tensión e incertidumbre dentro del oficialismo, que teme que la sesión marque el primer quiebre del escudo legislativo de Milei. Algunos legisladores del PRO y la UCR que antes acompañaron el gobierno ya avisaron que podrían votar en contra, mientras que radicales desplazados del armado electoral como Banfi, De Loredo o Tetaz aparecen como piezas clave. La oposición busca capitalizar ese malestar interno para imponer una mayoría.
Además, se suman temas como la moratoria previsional, la coparticipación del impuesto a los combustibles reclamada por los gobernadores y la comisión investigadora del caso $LIBRA. El Gobierno intentará estirar el debate para agotar el quórum, mientras la oposición presiona para concentrarse en la votación que podría convertir a la emergencia en Bahía Blanca en la primera ley que Milei no logre vetar.