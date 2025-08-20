Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2025 LEGISLATIVAS

Diputados y una jornada clave con un municipio bonaerense en el temario

En una sesión clave, la oposición intentará imponer su mayoría para restituir por ley la emergencia en Bahía Blanca y poner límite a los vetos presidenciales, en medio de tensiones internas y alianzas rotas dentro del oficialismo.

