1 de marzo de 2025 INICIO DE SESIONES

El Presidente cargó contra Kicillof por la seguridad y volvió a pedir su renuncia

Durante su discurso en el Congreso, el presidente Javier MIlei volvió a la carga contra el gobernador Axel Kicillof en materia de seguridad. Pedidos de renuncia y polémica reavivada

