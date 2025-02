Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia dio luz verde a un nuevo régimen para la regularización de deudas

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la implementación de un régimen permanente para la regularización de deudas. A qué impuestos alcanza, cuáles son las condiciones y cómo son las formas de pago

