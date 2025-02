Volver | La Tecla Nacionales 28 de febrero de 2025 FALTAZO LEGISLATIVO

Diputados de UxP no escucharán el discurso de Milei en la apertura de sesiones

A través de un comunicado, diputados de Unión por la Patria (UxP) anunciaron que se suman al faltazo a la Asamblea Legislativa de este sábado en el Congreso. Para el bloque peronista en Diputados, el Gobierno lleva adelante "una agenda alejada (y perjudicial) para el pueblo".

