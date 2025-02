Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2025 TARIFAZO

Nuevo aumento de la luz: distribuidoras pidieron subas del 10% en las facturas

El intendente de Esteban Echeverría participó de la audiencia pública en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas, donde las distribuidoras insistieron con un aumento de casi el 10%. Mostró preocupación por cómo impactan los aumentos en los vecinos.

