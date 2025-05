Volver | La Tecla Nacionales 19 de febrero de 2025 OPINIONES

Encuesta tras el escándalo cripto: la gente cree que hay que controlar más a Milei

El último sondeo de Zuban Córdoba muestra que los argentinos piensan que el Presidente debería actuar como tal y no como un “influencer”. También, que ésta es la peor crisis que atravesó su gobierno.

Compartir