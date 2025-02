Volver | La Tecla Municipios 19 de febrero de 2025 POLEMICA SIN FIN

Cobros, advertencia y posible judicialización: la tasa vial de Necochea suma un nuevo capítulo

El intendente Arturo Rojas confirmó que las terminales portuarias están notificadas por boletín Provincial y Municipal y describió los pasos que deberán seguir. Judicialización en puerta y advertencia de nuevos tributos

