Buenos Aires 18 de febrero de 2025 CONFLICTO

Desafectaron a 14 policías por realizar una protesta salarial en una estación de servicio

El Ministerio de Seguridad bonaerense separó a los efectivos de la fuerza y los acusó de sedición, intimidación pública e incumplimiento de sus deberes. “Es lo que marca la ley”, remarcaron.

