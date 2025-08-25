Volver | La Tecla Informe Especial 25 de agosto de 2025 CONCEJOS DELIBERANTES

Por Francisco Messina

franmessina

Post cierre, se consuman los divorcios

Con un clima político álgido en territorio bonaerense, el cierre de listas dejó heridos en todos los frentes por igual. Rupturas, portazos, advertencias y papeles de divorcios en la mesa.

Compartir