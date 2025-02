Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2025 "UNA ESTAFA"

“Un cuento del tío a escala mundial": Axel Kicillof sobre el escándalo cripto

El gobernador bonaerense consideró que el presidente Javier Milei "fue partícipe de una estafa" y remarcó que "convocó a invertir en un proyecto privado que iba a incentivar la economía argentina, no a jugar al casino o a la ruleta rusa”.

