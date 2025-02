La interna en el PJ y el impacto en La Cámpora

La crisis política que atraviesa elprovoca tensiones internas entre las diferentes tribus, que discuten los pasos a seguir en busca de una resolución a un conflicto que no encuentra salida. El kirchnerismo no quedó exento del proceso de fragmentación y la derrota del 2023 profundizó diferencias que muchas de ellas terminaron en rupturas. El desgaste de la figura dey el clamor por una renovación concomo bandera, son elementos que pesan en un debate que también hace mella enEl dilema sobre cuándo votar, cómo hacerlo y a quiénes tirar a la cancha en las boletas provoca un sinfín de especulaciones por lo que todos opinan y sugieren soluciones de las más variadas con la intención de quese sostenga. Uno de los puntos máximos de polémica tiene que ver con. Los cristinistas más acérrimos no le perdonan al mandatario el camino emprendido y todos los días le recuerdan de dónde proviene. Por el contrario, los enemistados con el camporismo parece que encontraron una luz al final del túnel.Fuentes del peronismo que conocen el paño camporista y que hoy están enfrentados. La versión -para nada nueva- comenzó a correr con más fuerza en momentos en los que urge que Kicillof defina si desdoblará o no las elecciones. Mientras tanto, se esperan novedades sobre la suspensión de las PASO a nivel nacional.La especie detalla quey buscan bajar los niveles de tensión para llegar a un acuerdo y cortar con la guerra entre las tres principales patas (cristinismo, massismo y kicillofismo).para hacer valer el peso que consideran que tienen y que la disputa interna lleve a que el axelismo pierda terreno en la toma de decisiones. La primera postura sería impulsada por Cristina y la segunda por Máximo.El contrapunto marcado se trasladaría linealmente hacia La Cámpora y encontraría voces dispares entre sus principales dirigentes. Tras varias consultas realizadas poral respecto,. Entonces, sentenciaron:, manifestaron sobre la discusión general en el peronismo. Asimismo, cuestionaron la postura del Gobernador y consideraron queEn tanto, otros comentan que. Sin embargo, traza un panorama particular del estado de situación en la dirigencia actual y en las bases. Los primeros poseen divergencias por lo que. En cuanto a los segundos, no les sorprende que pidan hacer a un lado las discrepancias con Kicillof y encontrar los caminos rápidos de la unidad ante un escenario coyuntural más que complejo producto de la presidencia de Milei. Nada fuera de lo común en las dinámicas y lógicas de las organizaciones políticas.Del mismo modo,. Por un lado, Máximo Kirchner empalma -entre otros- con Facundo Tignanelli, Emmanuel González Santalla, Martín Rodríguez, César Valicenti, Mayra Mendoza, Damián Selci, Maximiliano Wesner, Nelson Sombra, Florencia Saintout, Daniela Vilar. Por otro, están Eduardo “Wado” de Pedro, Mariano Recalde, Juan Ustarroz, Leonardo Boto y José Lepere, entre algunos más.Tales afinidades también se basan -según cuentan en el kirchnerismo- en función de las perspectivas políticas y sobre el modo de accionar ante la coyuntura. Es sabida la. Por su parte,, de consenso con amplios sectores y se ha encargado de evitar los cuestionamientos a la gestión del Gobernador bonaerense.De todos modos, en las últimas semanas el ala dura del kirchnerismo ensayó un escueto apoyo a Kicillof ante los cuestionamientos internos sobre la falta de apoyo a la gestión. Así, replicó un mensaje a través de las redes sociales delque hizo el mandatario y que apuntaba contraen medio de los hechos de inseguridad que se dieron en territorio provincial. Por su parte, Wado fue más elocuente y desmintió categóricamente que existieran diferencias con la Provincia a raíz de un proyecto presentado en el Congreso para la restitución del. Mientras hay dirigentes que advierten sobre una “interna”, hay otros que buscan evitar que se amplifiquen las discusiones que poseen hacia el interior.Es que las críticas que pesan sobre conducción de La Cámpora ya son compartidas de manera amplia por varios sectores de Unión por la Patria.y muestran su desacuerdo con su forma de conducción en el Partido Justicialista bonaerense.También comenzó a circular la versión de que el líder camporista. La propuesta de un tercio para cada accionista de la coalición no convencería al kirchnerismo de paladar negro y la postura genera mayores broncas por lo que la resolución de la discusión se dilata y no encuentra una salida., expresó un experimentado dirigente del peronismo ante la disyuntiva que se encuentra en torno a las discusiones que existen entre Máximo y Axel. No obstante, dejó entrever que la expresidenta ya eligió y que no precisamente se inclinará por el gobernador Axel Kicillof.LAS COSAS CLARASLa Cámpora es el espacio político emblema por excelencia del kirchnerismo y ha logrado mantener una estructura compacta a lo largo del tiempo.Tras la derrota electoral del peronismo en el 2023 a manos de Javier Milei,y no son pocos los sectores que apuntan contra el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. No obstante, su hoja de ruta permanece inmutable y reafirman posturas al tiempo que crecen las diferencias con Axel Kicillof y su armado.Al calor de las discusiones internas con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires el camporismo reafirmó su orientación política detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.y como indicación ordenadora hacia abajo.De hecho,. En esa sintonía, en los últimos días profundizaron su rechazo al proyecto de Ley de Ficha que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación. Incluso, priorizaron ese debate públicamente antes que el de desdoblamiento y la suspensión de las PASO.En ese aspecto, lanzaron una campaña en todo el país, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires, llamada: “. Con pintadas en paredes de distintos municipios, dejaron en claro que la iniciativa tratada en el Congreso apunta contra Cristina Fernández de Kirchner. “No quieren Ficha Limpia, quieren limpiar a Cristina”, dijo la diputada nacional Constanza Alonso.SOLDADOS DEL PINGÜINOLa organización que lidera Máximo Kirchner y que tiene como secretaria general a Lucía Cámpora c. Además de la representación legislativa que provoca rencores en varios sectores del peronismo, poseen más de una decena de intendencias en la provincia de Buenos Aires.. Supieron tener 12, pero Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales) comunal resolvió alejarse del espacio.De todos modos, lase compone por Juan Mancini (Suipacha), Juan Ustarroz (Mercedes), Damián Selci (Hurlingham), Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul) y Federico Susbielles (Bahía Blanca).. Además, tienen línea directa con otros legisladores “no orgánicos” al espacio. En la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli es el presidente del bloque de Unión por la Patria. En el Senado, no poseen la presidencia, pero está en manos de Teresa García, una cristinista de pura cepa. Allí Emmanuel González Santalla es la figura fuerte del camporismo.Además, cuentan con decenas de concejales desparramados en los 135 distritos y algunos con proyección de poder acceder a la intendencia, donde mantiene una disputa a fondo con el intendente, Fernando Espinoza.