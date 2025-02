“Vemos que se han perdido el 10% de los establecimientos”

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kovarsky, dialogó con La Tecla sobre la situación del sector y señaló que "desde hace un año el precio de la leche se acomodó, además los mayores insumos que tenemos en el tambo que incluye a la alimentación ha quedado retrasado. O sea, el poder de compra histórico es muy bueno, pero lo que nos está afectando es la sequía. Cuando vamos a los números vemos que se han perdido el 10% de los tambos, lo que representa 1.069 en los últimos años y esto tiene que ver con muchos factores, como el clima, el desacomodo en los gastos que mucha gente no pudo aguantar. Esto fue un combo a lo que se sumaron las deudas que provocaron numerosos cierres. Se cree que desde 2023 se fueron 100.000 vacas y lamentablemente no se pudo aguantar todo lo que fue sucediendo".



En referencia al panorama de cara al 2025 y la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno, Kovarsky señaló que "se eliminaron las retenciones, están abiertas las exportaciones, eso es muy bueno porque no hay intervención, pero esto no impacta en el costo de nuestra producción. También hay que trabajar sobre cómo se puede colocar una leche en el mundo y abrir el juego a más exportadores. En cuanto a las perspectivas, si no se congela el precio de la leche, como se ha dejado trascender y no hay grandes sobresaltos devaluatorios deberíamos tener un año normal".

Sobre las dificultades y desafíos, expresó que pasan "por tratar de definir un modelo de producción que no lo está. Hoy sigue siendo la misma forma de comercializar de siempre. Se sigue entregando la leche y se paga a los 30 días, sobre esto hay que debatir un nuevo modelo de comercialización. Hay que tener previsto para los tambos herramientas de inversión, donde se necesitarían créditos acordes que han sido inexistentes. Luego el desafío es colocar más productos y bajar la presión impositiva porque salimos a competir con una carga muy alta y eso nos quita competencia".