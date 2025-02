- ¿Por qué la Argentina, un país con mucha riqueza tiene tanta pobreza?



- Bueno, no estamos cumpliendo la Constitución. Si cumpliéramos lo que dice la Constitución el país realmente sería más justo. Hay dos premisas que una vez escuché. Una de Alberdi, que era “gobernar es poblar”, y otra de Juan Perón, “gobernar es generar trabajo”. La Argentina no es que pareciera ser rica, es rica. Es rica en recursos naturales, en extensión de tierra y no es un país superpoblado. Si hubiera una organización mayor, cada familia podría tener su lote y su vivienda. Hay que repoblar de alguna manera, eso es una clave estratégica. Somos muy apetecibles para la economía norteamericana y para la economía china porque somos ricos en recursos, en extensión de tierra, y yo creo que hay que distribuir mejor la población y asegurar el derecho a la casa propia. Una pregunta que uno le haría a cualquier candidato en el momento de elecciones es ¿cómo solucionarías de manera realista temas de la vida cotidiana como la casa propia? Alguien que gobierna un país debería decir “¿cómo solucionamos un tema tan esencial?”. Y eso empezaría a mover un montón de otras cosas.



- ¿Son los acuerdos básicos que le faltan a la política?



- Acuerdos básicos. Y también el tema del trabajo. La Argentina no sale también sin el compromiso de los empresarios. Se necesita de los empresarios, se necesita de las Pymes, que sigan generando trabajo. Es la vocación propia del empresario cristiano