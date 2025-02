Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de febrero de 2025 LARGADA TEMPRANA

En carrera: Katopodis confirmó que quiere ir por la gobernación en 2027

El ministro de Axel Kicillof reconoció que quiere “jugar ese partido” y exhortó a los propios a terminar con la interna. También apuntó que las elecciones de este año pueden marcar el nacimiento de un frente amplio que exceda al peronismo.

