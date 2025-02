Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de febrero de 2025 AFUERA

La motosierra no descansa: cuáles son los municipios afectados por la baja de un programa clave

La eliminación del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, creado en 2008, impactó en un centenar de localidades en la Provincia. Cuáles son los distritos comprometidos

