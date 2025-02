Volver | La Tecla Nacionales 7 de febrero de 2025 REPUDIABLE

Polémica en Mar de Ajó por los dichos de un concejal del PRO

El edil quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un comentario racista por redes sociales. Lejos de disculparse, se justificó y redobló la apuesta.

