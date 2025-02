Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de febrero de 2025 DESDOBLAMIENTO

UCR provincial: banca de los intendentes y varias miradas entre los boina blanca

En el partido centenario surgen voces que muestran su postura a favor de separar las elecciones provinciales de las nacionales. De todos modos, no hay una definición oficial al respecto.

