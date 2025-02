Volver | La Tecla Nacionales 5 de febrero de 2025 PATAGONIA ARRASADA

¿Sigue en Disney? Apuntan a Bullrich por su indiferencia con los incendios

Los recursos son escasos y las provincias hacen malabares para combatir el fuego y sostener la contingencia. En El Bolsón más de 120 familias perdieron sus viviendas. La ministra, que tiene bajo su órbita el SNMF, no aparece por la zona y crece la indignación

