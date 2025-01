Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2025 DEFINICIONES

Abad: “Eliminar la figura del femicidio es un error por donde se lo mire”

El senador nacional de la UCR rechazó el proyecto adelantado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Aseguró que detrás de la propuesta está la "decisión explícita de dividir e instalar un discurso extremo, que es nocivo para la convivencia democrática".

