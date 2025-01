Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2025 NICOLAS KREPLAK

“Políticamente tiene rédito pegarle al IOMA porque le pegás al Gobernador”

El ministro de Salud bonaerense habló sobre el díficil año que tuvo la obra social provincial y apuntó a las connotaciones políticas de las críticas recibidas. Aseguró que la crisis es algo que atraviesan todas las obras sociales, pero que hay una intencionalidad en resaltar la del IOMA

